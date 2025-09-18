ETV Bharat / state

ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ, ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

CHILDREN STOLEN FROM LUDHIANA
ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 18, 2025 at 6:15 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2:15 ਵਜੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜੀਆਰਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਸੀ ਮਹਿਲਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੀ। ਜੋ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ (Etv Bharat)

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪੀੜਤ

ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਾਲੀਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ 16 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।"

"ਮੈਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲੀ ਜਿਸਨੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੌਂਣ ਲਈ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਬਹੁਤ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮਹਿਲਾ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।" - ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ

ਰਾਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੁਕੀ ਸੀ ਔਰਤ

ਰਾਤ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਫੜ੍ਹਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 2:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ।

"ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 2:15 ਵਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।" - ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਸਐਚਓ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲਿਸ

