ETV Bharat / state

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹਾਸਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ...

PUNJAB ASSEMBLY FLOOD SESSION
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (facebook)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 26, 2025 at 8:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ ਛੇ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ) ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ-ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਹਿ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਨੂੰ 6,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। "ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਪਜਾਮਾ ਜਾ ਚੱਕ ਕੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ।" ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੰਗ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਲ 2,305 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ...

'ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਨੂੰ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ, ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ 1988 ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਤੋਂ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਨਦੀ ਤੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ।

ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਸੀਐਮ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ

ਸੀਐਮ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੜ੍ਹ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡ ਸੀਐਮ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ।" ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮੈਂ ਈਮੇਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1-2 ਹੋਰ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

For All Latest Updates

TAGGED:

CM BHAGWANT MANNRAHUL GANDHIPUNJAB FUND CONTROVERSYਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨPUNJAB VIDHAN SABHA SPECIAL SESSION

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਬੂਦਾਣਾ ਦਾ ਸੇਵਣ! ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਗਲਤੀ

ਕੌਣ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪੈਸੇ ? ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦਾਨ

ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕੁੱਝ ਤਾਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਵਧਾਨ! ਜਾਣੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ! ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.