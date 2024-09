ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ; ਇਤਿਹਾਸ 1100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ 'ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ' - Chhapar Da Mela

ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ; ਇਤਿਹਾਸ 1100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ 'ਹੋਣਗੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ' - Chhapar Da Mela

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਛਪਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਲੇਰ ਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਪਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਲਾ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੌਣਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲਾ

ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੁਗੇ ਪੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ (Gugga Pir Marhi who is also known as Gogaji) ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੂਲੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੀਆਂ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਲੁਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ