ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਅਲਰਟ - PUNJAB WEATHER UPDATE

ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੀਏਯੂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।

PUNJAB WEATHER UPDATE
ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 18, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (ETV Bharat)

ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ "ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 32 ਤੋਂ 33 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਤੇ- ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

PUNJAB WEATHER UPDATE
ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (ETV Bharat)

''ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਸਤਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ- ਕਿਤੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' -ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੀਏਯੂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾ ਜਰੂਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ।

PUNJAB WEATHER UPDATE
ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (ETV Bharat)

ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੇਜ

ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਰੂਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਏਕੜ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (ETV Bharat)

ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ "ਦਿਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 32 ਤੋਂ 33 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 26 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਿਤੇ- ਕਿਤੇ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।"

PUNJAB WEATHER UPDATE
ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (ETV Bharat)

''ਤਾਪਮਾਨ ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਸਤਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਰੋਪੜ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ- ਕਿਤੇ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'' -ਡਾ. ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੀਏਯੂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਸਲ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾ ਜਰੂਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ।

PUNJAB WEATHER UPDATE
ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (ETV Bharat)

ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੇਜ

ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਰੂਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਣ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।

For All Latest Updates

TAGGED:

PAU LUDHIANAWEATHER UPDATECHANCE OF RAINਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾPUNJAB WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਜਾਣੋ ਤਰੀਕਾ

ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਪਤਾ

ਮੈਨੀਕਿਓਰ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ

ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗ ਆਸਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.