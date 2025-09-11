ETV Bharat / state

ਹੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇ ਸੱਪ ਡੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹਨ।

snake bites increased in flood effected Gurdaspur
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 11, 2025 at 4:24 PM IST

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੱਪ ਡੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕ (Etv bharat)

ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਵਿਲ ਸਰਜਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਲਾਨੌਰ ਇਲਾਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੇ 24 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 6 ਮਾਮਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿੱਚ 1 ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ 31 ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 6 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਤਰਾ

ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੁਤਾਬਕ "ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਟੀ ਵੈਨਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਜਾਂ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਮਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਪ ਡੰਗਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

protect yourself from snake bites
ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ? (Etv bharat)

ਇੰਝ ਕਰੋ ਬਚਾਅ

ਜੇਕਰ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀਐਚਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੀਐਚਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪ

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। 31 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ "ਮੀਂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

protect from snake
ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚਾਅ (Etv bharat)

ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੀਏ ?

ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NAZA 200 ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ 10-10 ਬੂੰਦਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੀਭ 'ਤੇ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਓ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮੇਂ 10-10 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਪੀ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਲੇਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਟਾਇਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਝੂਠੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ੍ਹ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ੍ਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ

ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀਓ ਜਾਂ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਪੀਓ।

ਬੰਨ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਆਦਿ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।

ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇਲਾਕਿਆ 'ਚ ਰਬੜ ਦੇ ਬੂਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।

ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।

ਪੂਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।

