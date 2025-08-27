ETV Bharat / state

ਸੱਤਵੀਂ ਪਾਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੀਪਕ ਢਾਬਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ - SELLING LAND WITH FORGED SIGNATURE

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੀਪਕ ਢਾਬਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੀਪਕ ਢਾਬਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 27, 2025 at 12:57 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੀਪਕ ਢਾਬਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‌ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਧਨੋਲਾ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵੀਂ ਪਾਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।‌ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲਿੰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।‌

ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੀਪਕ ਢਾਬਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ (Etv Bharat)

ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਮੀ ਦੀਪਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਧਨੌਲਾ-ਭੀਖੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ 27 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਲ ਕੌਰ ਅਤੇ ਅਜੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤਹਿਤ 20 ਕਨਾਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ।

ਕੋਡੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ

ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੀਪਕ ਢਾਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਢਾਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਮੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ। ਕੌਂਸਲਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 4 'ਤੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚਕਦੇ ਵੀਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।

ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਪਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਕੀ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਧਨੌਲਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੀਪਕ ਦੁਗਲ, ਸੰਦੀਪ ਦੁਗਲ, ਅਜੇ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਲ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮੁਕਰੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਿਕ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਧਨੌਲਾ ਦੀਪਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮੀ ਦੀਪਕ ਢਾਬੇ ਧਨੌਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਢਾਬਾ ਮਾਲਿਕ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਢਾਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਕਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਢਾਬੇ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਇਸ ਢਾਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।

