ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਟਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ, ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ
ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
Published : September 25, 2025 at 8:39 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਰਖਾ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਬ ਨੁਮਾ ਚੀਜ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਟਾਈਮ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜੋਧੇਵਾਲ ਬਸਤੀ ਕੋਲ ਬੰਬਨੁਮਾ ਵਸਤੂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਰਚੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਵਾਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 20 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋ ਬੈਗ ਸਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲ, ਤਾਰਾ ਸਮੇਤ ਘੜੀ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀਆਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਸੀਆਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਬ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।