ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਮੌਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਂਦੇ ਲੋਕ - MOGA DANEWALA CANCER DEATHS

"ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ", ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮੌਤਾਂ !

village Danewala of Moga
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਂਦੇ ਬਿਲਖ਼ਦੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 15, 2025 at 6:49 PM IST

4 Min Read

ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 14 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੋਨੇਵਾਲਾ ਮਹਿਜ਼ 300 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 40 ਤੋਂ 45 ਘਰ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ-ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਏ ਕਰਕੇ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਂਦੇ ਬਿਲਖ਼ਦੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ?

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 45 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਛੱਪੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

"ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ-ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ"

ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਘਰ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ 200 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Moga Danewala Cancer Deaths
ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ। (ETV Bharat)

ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। - ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲਾ

ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਕੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਪਿਉ–ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਮੌਜੂਦ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 35 ਤੋਂ 40 ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। - ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਦੋਨੇਵਾਲਾ

village Danewala of Moga
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਂਦੇ ਬਿਲਖ਼ਦੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)

"ਜਲਦ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ"

ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੱਪੜ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਰਹੂਮ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।"

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਂ–ਪਿਉ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਗੁਆਏ। - ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

"5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ"

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਪੜ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ।"

"ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਦੋਨੇਵਾਲਾ

Moga Danewala Cancer Deaths
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਦਾ ਛੱਪੜ (ETV Bharat)

"ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ"

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੱਪੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੋਗਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 14 ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਦੋਨੇਵਾਲਾ ਮਹਿਜ਼ 300 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 40 ਤੋਂ 45 ਘਰ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸਾਰ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ-ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਏ ਕਰਕੇ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੇ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਂਦੇ ਬਿਲਖ਼ਦੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)

ਕਿਉਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ?

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 45 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਛੱਪੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

"ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ-ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ"

ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲਾ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਧਰਮਕੋਟ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 45 ਘਰ ਹਨ, ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ 200 ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Moga Danewala Cancer Deaths
ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ। (ETV Bharat)

ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। - ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲਾ

ਮਾਸੂਮ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਕੇ ਭਰਾ, ਇੱਕ ਪਿਉ–ਪੁੱਤਰ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਵੇਲ੍ਹੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਮੌਜੂਦ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 35 ਤੋਂ 40 ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। - ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਦੋਨੇਵਾਲਾ

village Danewala of Moga
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਂਦੇ ਬਿਲਖ਼ਦੇ ਲੋਕ (ETV Bharat)

"ਜਲਦ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੱਲ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓ"

ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੱਪੜ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਰਹੂਮ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।"

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਂ–ਪਿਉ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਗੁਆਏ। - ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

"5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ"

ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 14 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਦੇ ਛੱਪੜ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਪੜ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵੇ।"

"ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਏ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਕੜ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਚੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਦੋਨੇਵਾਲਾ

Moga Danewala Cancer Deaths
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੰਦਾ ਛੱਪੜ (ETV Bharat)

"ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ"

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੱਪੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।

For All Latest Updates

TAGGED:

VILLAGE DANEWALA OF MOGADANEWALA CANCER AND JAUNDICEYUVRAJ DIED WITH CANCERਪਿੰਡ ਦੋਨੇਵਾਲਾ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆMOGA DANEWALA CANCER DEATHS

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਕਾਲੇ ਤਿਲ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਲਾਭਕਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਰਤੋਂ

ਜਾਣੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਤਰਾ ਕਿੰਝ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲ, ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ

ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਲਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਨੁਕਸਾਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.