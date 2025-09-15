ETV Bharat / state

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ BSF ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗੇਟ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ BSF ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੇਟ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 15, 2025 at 8:54 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ BSF ਨੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਵਗਦੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਬੀ.ਓ.ਪੀ ਮਾਝੀਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ (Etv Bharat)

ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।"

"ਅਸੀਂ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸ਼ਰਹੱਦ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਜਨਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਖੇਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਉਂਡ ਜੀਰੋ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 9-10 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾਲੀ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਿਧਾਇਕ

ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੇਟ (Etv Bharat)

'ਕਿਸਾਨ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਦੇ ਹਨ ਫਸਲਾਂ'

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਫਸਲ ਮਤਲਬ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਉਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਨਾਲਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੇਟ (Etv Bharat)

'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੁਲਾਕਾਤ'

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਕਾਤ ਕਰਾਂਗਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੇਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਵੀ ਗੇਟ ਨੇ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰAMRITSAR BARBED WIRE OPEN GATESLATEST NEWS FROM AMRITSARAMRITSAR NEWSBSF OPENS GATES

