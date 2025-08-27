ਪਠਾਨਕੋਟ/ਰੂਪਨਗਰ: ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਣ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲਖਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਜੰਮੂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।
'ਸੜਕ ਇੱਕ ਪਾਸੋ ਤੋਂ ਹੋਈ ਬੰਦ'
ਡੀਐੱਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਝਿਰਮਿਲ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਜਵਾਨ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਲਖਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਰਤ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਗਈ।'
ਲਖਨਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੁਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜੰਮੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। - ਝਿਰਮਿਲ ਸਿੰਘ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ
'ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ ਘਟਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ'
ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਤਹਿ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ ਇਸ ਵਕਤ 1671 ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 1680 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।'
ਅਸੀਂ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। - ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
'ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ'
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਮੁੜ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।