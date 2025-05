ETV Bharat / state

ਮਜੀਠਾ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਫਟਿਆ ਬੰਬ; ਬਲਾਸਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ, ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ - BLAST IN AMRITSAR

ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਬੰਬ ( Etv Bharat )

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਡੀਜੀਆਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ (Etv Bharat) ਅੱਤਵਾਤੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡੀਆਈਜੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮਜੀਠਾ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੇ ਬੰਬ ਵਰਗੀ ਵਸਤੂ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਫਟ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।"

