ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਵਧਾਨ ! ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾਕੇ - RUPNAGAR POLICE

ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ - What to do if child swallow objects