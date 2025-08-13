ਮੋਗਾ: ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਗ਼ਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (B.P.E.O.) ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਧੂਮ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਠੁਮਕੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕੀ ਬੋਲੇ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ...
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਗ਼ਾਪੁਰਾਣਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਗ਼ਾਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। BPEO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਗੇ।
''ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ “ਪਾਪਾ ਡਾਂਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। - ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸਾਬਕਾ ਬੀਪੀਈਓ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਮੰਜੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।”
An education department official from Moga, identified as Devi Prasad, has been suspended after his video of dancing with his wife inside office premises went viral. The video was reportedly uploaded on his wife’s YouTube channel @IndianExpress @iepunjab @ieeducation_job pic.twitter.com/YkYojRGkDH— Divya Goyal (@divya5521) August 12, 2025
ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਸਾਫ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਲ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰਕੇ ਬੇ-ਮਤਲਬ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਿੰਨ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੀਤ ਹੈ ‘ਤੁਮ ਰੂਠੀ ਰਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਮਨਾਤਾ ਰਹੂੰ।’ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਜਾਂ ਅਨੈਤਿਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।