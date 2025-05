ETV Bharat / state

ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਪਿਆ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ, ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ - PUNJAB BORDER BLAST

ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 10, 2025 at 2:56 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 3:40 PM IST 2 Min Read

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਏਅਰ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹੁਣ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਛਿੱਛਰਾ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬੋਲੇ- ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪਿਆ (ETV Bharat) ਰਾਤ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ

