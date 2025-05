ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ,ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ - BLACKOUT AGAIN IN PUNJAB

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 30, 2025 at 4:22 PM IST | Updated : May 30, 2025 at 4:32 PM IST 3 Min Read

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਅਤੇ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਾਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਯੂ ਦੇ ਦਸ਼ਹਰਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਕ ਡਰਿੱਲ (ETV BHARAT) 'ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਰਹੇਗਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ, ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਏਅਰਪੋਰਟ,ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ'।...ਅਮਿਤ ਸਰੀਨ,ਸਹਾਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ" ਅਧੀਨ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨਿਕ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੱਲ੍ਹ, 31 ਮਈ ਨੂੰ "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ" ਅਧੀਨ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਡ੍ਰਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇਰਨ, ਬਲੈਕਆਊਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਡ੍ਰਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ 1..ਪਠਾਨਕੋਟ 2.. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 3..ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

Last Updated : May 30, 2025 at 4:32 PM IST