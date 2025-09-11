ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਰੱਦ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 11, 2025 at 2:28 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਦ,ਬੀਜ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਦਦ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਸ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਣਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਫਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'
ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੂੜੀ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਰਾਸ਼ਨ, ਫੀਡ, ਅਚਾਰ, ਕੱਪੜਾ, ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਜ਼ਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਛੇ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣਗੇ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੇਗੀ।- ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
'ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ'
ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ, ਪੀੜਤ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। -ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
'ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ'
ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।