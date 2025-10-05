ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਈ ਦੂਜ, ਭੈਣਾਂ ਕਰਨ ਇਹ ਕੰਮ
ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਤਿਉਹਾਰ 'ਭਾਈ ਦੂਜ' ਮਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ...
Published : October 5, 2025 at 10:52 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਨ, ਭਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੈਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਭਾਈ ਦੂਜ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ।
ਭਾਈ ਦੂਜ 2025 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ
ਭਾਈ ਦੂਜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋਤਿਸ਼ ਆਚਾਰਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਇਸ ਵਾਰ 23 ਅਕਤੂਬਰ 2025 (ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਤਿਕ ਸ਼ੁਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਤ 8:16 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਰਾਤ 10:46 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਹਿਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈ ਦੂਜ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:13 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਡੇਢ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਹੂ ਕਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਨਾ ਲਗਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ
ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਭਾਈ ਦੂਜ ਨੂੰ ਯਮਦੁਤੀਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਈ ਦੂਜ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਯਮਰਾਜ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਮਰਾਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਯਮੁਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਯਮੁਨਾ ਨੇ ਯਮਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਭਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਤਿਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।'
ਭਾਈ ਦੂਜ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ
ਭਾਈ ਦੂਜ 'ਤੇ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਨਹਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਵਾ, ਰੋਲੀ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਨਾਰੀਅਲ, ਹਲਦੀ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਲੀ ਧਾਗਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖੁਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਪੂਜਾ ਸਮੇਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੇਸਰ, ਚੰਦਨ ਜਾਂ ਕੁਮਕੁਮ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਯਮਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਚਿਤਰਗੁਪਤ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਈਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਯੁਗੋ ਯੁਗਾਂਤਰ ਤੋਂ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਨ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।