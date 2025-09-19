ETV Bharat / state

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੋਇਆ ਠੱਪ, ਮਦਦ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ
ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2025 at 9:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 700 ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ

ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੂਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭਗ 400 ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਬਕਸੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਮੀਂਹ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ
ਮੀਂਹ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ (Etv Bharat)

ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ

ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।"

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ
ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਹੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ

ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ 700 ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਰੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ
ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਮਰੀਆਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ (Etv Bharat)

ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ

ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ।"

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ
ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਧੰਦਾ (Etv Bharat)

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਹਾਇਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਪੇਸ਼ੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਰਹਿਣ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣBEEKEEPING FLOOD AFFECTEDPUNJAB FLOOD UPDATEPUNJAB BEEKEEPING BUSINESSBEEKEEPING BUSINESS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਮਰਦਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣਾ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ? ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ?

ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੈ ਇਹ ਸਿਰਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਸਟਰਾਇਡ, ਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ? ਦੇਖੋ Live

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.