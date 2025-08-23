ETV Bharat / state

ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਂ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ - FLOOD IN PUNJAB

16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

FLOOD IN PUNJAB
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ 16 ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਪਿੰਡ (ETV Bhatat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 23, 2025 at 7:05 PM IST

ਕਪੂਰਥਲਾ: ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਪਏ ਕਰੀਬ 100 ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਪਾੜ ਨੇ ਹੁਣ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਾੜ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਫਸਲ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ (ETV Bhatat)

ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹੈ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹਲਕੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

FLOOD IN PUNJAB
ਮੁੜ ਵਧਿਆ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ (ETV Bhatat)

'ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਥਿਤੀ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ'

ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਹੜ੍ਹ ਨੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਾਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

FLOOD IN PUNJAB
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ (ETV Bhatat)

ਸੀਐੱਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਨਰਾਜ਼ਗੀ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ''ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਨਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ।''

FLOOD IN PUNJAB
ਪਾਣੀ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ (ETV Bhatat)

ਦੱਸਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 16 ਟਾਪੂਨੁਮਾ ਪਿੰਡ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਸਲਬਾੜੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤਿੰਨ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਪਾਣੀ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

