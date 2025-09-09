ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ
ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਿਜਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾੜ ਹੈ ਗਿਆ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਿਜਰਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਿਜਰਪੁਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਢਾਅ ਨੇ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਹਿ ਗਈਆਂ।
ਐਮਐਲਏ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਮਸੀਹਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪਿੰਡ ਖਿਜਰਪੁਰ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਆਰਜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ "ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਇ" ਦੇ ਕਥਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਢੇਰੀ-ਢਾਹ ਬੈਠੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। MLA ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਨੂੰ pocklain machines ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਖੜੇ ਪੈਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਰੀਬ 4500 ਤੋਂ 5000 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ।
ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਨ੍ਹ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਤੋ- ਰਾਤ ਨਵੇਂ ਬਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।