ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੀਬੀਐਮਬੀ (ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਡੈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਕਾਰਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਸ (ਪੋਂਗ ਡੈਮ) ਵਿੱਚ 11.70 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ 9.52 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 9.11 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 1988 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਸਿਖ਼ਰ ਤੱਕ ਡੈਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ'
BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਖਰਲਾ ਪੱਧਰ 1680 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ 1679 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 1690 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੋਟਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਹੋਲੀ-ਹੋਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਤਮਾਮ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੀ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ (ਪੋਂਗ ਡੈਮ) ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰਲ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ।- ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ
'ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੂਚਿਤ'
ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ' ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ,ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
'ਡੈਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰੂ ਹੜ੍ਹ'
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਆਇਆ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਦੋਵੇਂ ਡੈਮ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਰਸਾਤ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੈਮਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਸਮ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਆਸ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 1301 ਫੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 1301 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।- ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, BBMB ਚੇਅਰਮੈਨ
'ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤਾਇਨਾਤ'
ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੈਮ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਗਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੈਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।'
'ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਕੋਲ'
ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1550 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੈਮ ਦਾ ਪੱਧਰ 2-3 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।