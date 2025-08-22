ਬਠਿੰਡਾ: ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਇੰਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ 'ਨਮੋ ਡਰੋਨ ਦੀਦੀ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣ।
ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ
ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਨਮੋ ਦੀਦੀ ਡਰੋਨ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਮੋ ਦੀਦੀ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 200 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਮੋ ਦੀਦੀ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਰੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੀਮ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਤਰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤਹਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।'
ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਮੋ ਦੀਦੀ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਾਨੂੰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।- ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ
ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ
ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਅਮਨਜੋਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਲੋਕ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਟਰਿਪਲ ਐਮਏ ਟੈਟ ਪਾਸ ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਉਪਰ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤ ਅੱਠ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੈਲਫ-ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 'ਨਮੋ ਦੀਦੀ ਡਰੋਨ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ।