ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ

ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅਵਾਰਾ ਢੱਠੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਗਏ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।

ਰਾਮਬਾਗ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 15, 2025 at 10:55 AM IST

ਬਠਿੰਡਾ : ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਮਬਾਗ ਰੋਡ 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਰਾਮਬਾਗ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਵੜੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ (ETV Bharat)

ਜਾਗਰਣ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅਵਾਰਾ ਢੱਠੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਐਬੂਲੈਂਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਮੋਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਗਰਣ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਢੱਠੇ ਵੜ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

'ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਦਸੇ'

ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਸੈਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

