ਪੁੱਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪਿਓ, ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਲਾਸ਼ - SON KILLS FATHER IN BATHINDA

ਪੁੱਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਤਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 23, 2025 at 6:09 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 6:16 PM IST 1 Min Read

ਬਠਿੰਡਾ: ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੀ ਲਾਈਸੈਂਸੀ 12 ਬੋਰ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਤਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ (ETV Bharat)

