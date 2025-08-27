ETV Bharat / state

ਬਾਰ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਆਹ ਕੰਮ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ - RAID ON HOOKAH BAR

ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ''ਹੈਂਗ ਓਵਰ'' ਨਾ ਦੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

RAID ON HOOKAH BAR
''ਹੈਂਗ ਓਵਰ'' ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 27, 2025 at 11:24 AM IST

2 Min Read

ਬਠਿੰਡਾ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ''ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ'' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁੱਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੈਂਗ ਓਵਰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

''ਹੈਂਗ ਓਵਰ'' ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ (ETV Bharat)

''ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੁੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਫੜੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਊਂਡ-ਅੱਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੱਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'' -ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਐਸਐਚਓ

RAID ON HOOKAH BAR
''ਹੈਂਗ ਓਵਰ'' ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ (ETV Bharat)

ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ, ਗੋਨਿਆਨਾ ਰੋਡ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਕਜ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਠਿੰਡਾ : ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ''ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ'' ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਸਐਸਪੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੁੱਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜੇ ਹਨ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਥਾਣਾ ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੈਂਗ ਓਵਰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

''ਹੈਂਗ ਓਵਰ'' ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ (ETV Bharat)

''ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੁੱਕੇ ਚੱਲਦੇ ਫੜੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਊਂਡ-ਅੱਪ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਅਨ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੱਕੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'' -ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਐਸਐਚਓ

RAID ON HOOKAH BAR
''ਹੈਂਗ ਓਵਰ'' ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ 'ਤੇ ਛਾਪਾ (ETV Bharat)

ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ, ਗੋਨਿਆਨਾ ਰੋਡ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਬਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਕਜ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BATHINDA POLICEUNAUTHORIZED HOOKAH BARHOOKAH BAR PUDA MARKETਹੁੱਕਾ ਬਾਰRAID ON HOOKAH BAR

Quick Links / Policies

ਫੀਚਰਡ

ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ 7 ਆਦਤਾਂ, ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ!

ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ! ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਸਥਿਤੀ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 7 ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਤਰੁੰਤ ਕਰ ਲਓ ਪਛਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ ! ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦੈ ਖਤਰਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.