40 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫਰੀਜ਼ - DRUG SMUGGLER PROPERTY FROZEN

ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

DRUG SMUGGLER
40 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 1, 2025 at 5:20 PM IST

ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 8 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 40 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮਲੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀ।

ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀਵਾਲ,ਐਸਪੀਡੀ (ETV BHARAT)

'ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਫਰੀਜ਼'

ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀਵਾਲ ਐੱਸਪੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤਸਕਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਕੇ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ'

'40 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਚਓ ਕੋਤਵਾਲੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਪੀਡੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸਪੀਡੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

'ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਤ ਸੀਲ'

ਐਸਪੀਡੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀਵਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮਲੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਤ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।'

ਹੁਣ ਮੁਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 74 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।- ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀਵਾਲ, ਐਸਪੀਡੀ

'ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ'

ਐਸਪੀਡੀ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕ ਕੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'

