ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ
ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 3, 2025 at 8:38 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਆਏ ਮਹੰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਵਧਾਈ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ।
'ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸੋਨੂ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਵਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮਹੰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਵਧਾਈ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮੰਦੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਹੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਸੀ । ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪੱਤੀਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।'
ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਵਨ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਵਧਾਈ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸ਼ਰਾਧਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮਹੰਤ'
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਮਹੰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧਾਈ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਮਹੰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਰਾ ਮਹੰਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿੰਗ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਧਾਈ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।'