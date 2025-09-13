ਖੁਦ ਹੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਵਿਸਫੋਟਕ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ? ਜਾਣੋ ਬਠਿੰਡਾ ਕੈਮੀਕਲ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਵਿਖ਼ੇ ਹੋਏ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਰਾਮਦ।
Published : September 13, 2025 at 8:01 AM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਵਿਖ਼ੇ ਹੋਏ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਖ਼ਮੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਵਨੀਤ ਕੋਂਡਲ ਨੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਫੋਨ ਚੋਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਵਨੀਤ ਕੋਂਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਲੀਆ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬ੍ਰੈਨ ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਪੁੱਛਗਿਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬੀਏ ਐਲਐਲਬੀ (ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮਗਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਸੀ।
- ਅਵਨੀਤ ਕੋਂਡਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਦਾ ਵਿਖੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ 2 ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹਨ। ਜਖਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਤਜ਼ਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਵਨੀਤ ਕੋਂਡਲ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜਲ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫਰਾਂਸਿਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।