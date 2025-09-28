ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਠੱਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ
ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਬਰ...
ਬਠਿੰਡਾ: ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਠੱਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ'
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੁਣੇ ਭੇਜ ਦਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰਾਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।'
ਸਾਈਬਰ ਠੱਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।-ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ,ਇੰਸਪੈਕਟਰ
'ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ'
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, 'ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਢੰਗ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਕਾਲ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਤਿਰ ਠੱਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਓਟੀਪੀ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫੇਕ ਲਿੰਕ ਅਤੇ ਫੇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।- ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ
'ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਰੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ'
ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਐਕਸ਼ਨ'
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 1930 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'