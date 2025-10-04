ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਜਾਣੋ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਖਸ, ਜਾਣੋ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਹਰੀਚੰਦ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਕੋਲ 2,400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ 900 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ।
Published : October 4, 2025 at 5:43 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰੀਚੰਦ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ
ਹਰੀਚੰਦ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2,400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ 900 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ 215 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵੀ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਲੱਖਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਕਾਲ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ (ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
"ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦਿੱਤੇ।" - ਹਰੀਚੰਦ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ
ਸਿੱਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ
ਹਰੀਚੰਦ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ "ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ 80 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ।ਇਸ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ?
ਹਰੀਚੰਦ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਅਤੇ ਆਨਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ, ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।"
ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀਚੰਦ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਖਰੀਦਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ, ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲੀ ਹਲਾਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ
ਹਰੀਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਣ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਤਨ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।