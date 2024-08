ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ...ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ੇ ਜਾਣਗੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਕਜ ਗੋਇਲ - National Teacher Award 2024

ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ !, CM ਸੁੱਖੂ ਸਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ - CM Minister will not take salary