ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਸ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਰਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਮ

ਭਾਗਲਪੁਰ 'ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 36ਵੀਆਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਸ ਅੰਡਰ 17 ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।

TABLE TENNIS PLAYER PARAS
ਟੇਬਲ ਟੈਨਸ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਰਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਮ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 1, 2025 at 9:36 PM IST

3 Min Read
ਬਰਨਾਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ 36ਵੀਆਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਸ ਅੰਡਰ 17 ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਰਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੁੱਲ ਚਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ।

ਟੇਬਲ ਟੈਨਸ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਰਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ ਨਾਮ (Etv Bharat)

ਜੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ

ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਰਸ ਕੁਮਾਰ, ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਕੂਲ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲੈਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਢੋਲ ਨਗਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਗਲਾ ਸੁਪਨਾ


ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖਿਡਾਰੀ ਪਾਰਸ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਜੋ ਸਰਵਹਿੱਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਰਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

"ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। " ਪਾਰਸ ਕੁਮਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ


ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ


ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਸ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੋਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

"ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ। " ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਕੋਚ



ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ


ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਟੇਬਲ ਟੈਨਸ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। " ਰਜਨੀ ਰਾਣੀ, ਪਾਰਸ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮਾਤਾ

ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਨਾਲੇ ਅੰਦਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਸੰਸਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੇਡ ਕੋਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਨਾਲੇ ਅੰਦਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।


ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਮੈਡਮ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ। ਟੇਬਲ ਟੈਨਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ -17 ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੇ ਖਿਡਾਰੀ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਰਨਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

