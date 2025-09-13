ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁਲਝੀ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 13, 2025 at 8:10 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਤਪਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ 10 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰਨੀਆਂ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਾਨਕੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਪਤਨੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਪਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸੰਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੰਕਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਕੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਰਾਜ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਲਾਨਾਥ ਰਪੋਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ
ਸੰਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਾਲ ਰਿਸ਼ੀਦੇਵ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਰਿਸ਼ੀਦੇਵ, ਭੂਮੀ ਰਿਸ਼ੀਦੇਵ, ਜਗਨ ਰਿਸ਼ੀਦੇਵ, ਦਿਲਖੁਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਬੰਧਨ ਰਿਸ਼ੀਦੇਵ, ਨਿਕੇਤ ਕੁਮਾਰ, ਮਿਥਲੇਸ ਕੁਮਾਰ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀਦੇਵ, ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਪਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।'' ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਥਾਣਾ ਜਾਨਕੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰਨੀਆਂ (ਬਿਹਾਰ) ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਥਾਣਾ ਤਪਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
''ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਰਿਸ਼ੀਦੇਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।'' - ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਪੀ
ਚਲਾਕ ਮੁਲਜ਼ਮ
ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਪਾ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਤਪਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਪਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖੁਸ਼ੀ ਲਾਲ, ਰਿਸ਼ੀਦੇਵ ਤੇ ਭੂਮੀ ਰਿਸ਼ੀਦੇਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਢਿੱਲਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਚਲਾਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
''ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।'' -ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਪੀ
ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ
ਐਸਪੀ (ਡੀ) ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਤਪਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਪਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਵਰਨਣ ਕੀਤੇ 10 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਪਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਾਮਲੂਮ ਵਾਸੀ ਥਾਣਾ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।