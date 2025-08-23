ਬਰਨਾਲਾ: ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ਼ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ੀਮ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
5 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਕੀਤੀ ਬਰਾਮਦ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਯੁੱਧ ਨਸਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ''ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਿੱਫਟ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਸ਼ ਕਲੋਨੀ ਆਸਥਾ ਇਨਕਲੇਵ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਬਾਜਾਖ਼ਾਨਾ ਡਰੇਨ ਨੇੜੇ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਲੋ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।''
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਫ਼ੀਮ
ਐਸਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਆਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਰਐਮਪੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰ 2019 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਾਫ਼ਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲਾਈਫ਼ ਸਟਾਈਲ ਕਾਫ਼ੀ ਉਚਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਹ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 2019 ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਨਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। - ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫ਼ਰਾਜ਼ ਆਲਮ, ਐਸਐਸਪੀ
25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹਾਸਲ
ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਨਸ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ਼ ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।