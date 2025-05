ETV Bharat / state

Published : May 20, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ (Etv Bharat) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣੂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ 'ਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣੂ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਘੁਟਾਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ 'ਤੇ SC- ST ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਸ਼ੂਗਰ ਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਸੀ,ਐਸਟੀ ਅਯੋਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿੲਇਤ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ 'ਚ 46 ਲੱਖ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਐਮ ਦੇ ਪਾਸਿਓ ਸਟੋਰਕੀਪਰ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

