ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਫੌਜ, 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਫੌਜ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2025 at 2:30 PM IST

3 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋਰਾ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਵਹਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 300 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਫਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ (Etv Bharat)

ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੱਤਰ

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਤ ਦਾ ਬੈੱਡ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।"

ਬੰਨ੍ਹ ਪੂਰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ (Etv Bharat)

'ਫੌਜ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ'

ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲੀਏ ਵਾਲ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।"

ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ (Etv Bharat)

ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੂਰੁ ਕੀਤਾ ਕੰਮ

ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਵਿਊਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਫਸਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਸਰਾਲੀ ਕਲੋਨੀ ਜੋ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜ੍ਹ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਥੈਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੈਲੇ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ (Etv Bharat)

