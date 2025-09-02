ਲੁਧਿਆਣਾ: ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਬਰਸਾਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੇਬ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਥੋਂ ਅੱਗੇ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦੇ ਛੇ ਟਰੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਾਏ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਮਤ ਜਿਆਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਫਰੂਟ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਫਰੂਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਪੇਟੀ ਜੋ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਿਰਾਇਆ 30 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 75 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।"
ਨਾ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪਲਾਈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਢਾਈ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਫਰੂਟ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖ਼ਰਾਬ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੇਬ ਵਿਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਕੱਲਾ ਸੇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਬੂ ਕੋਸ਼ਾ, ਆਲੂ ਪਖਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਮੌਸੰਬੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਬ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਤਾਂ 12 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਚੂਨ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਫਰੂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਪੀਕ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰੋਇਅਲ ਸੇਬ ਸ਼ਿਮਲਾ 83 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੇਬ 140 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ।"