"ਪੰਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਕੇਸ..." ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂੰ ਵਲੋਂ ਧਮਾਕੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਭੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ - ANTI NATIONAL SLOGANS

ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ, ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ( ETV Bharat )

Published : April 10, 2025 at 8:24 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 9:06 AM IST

ਖੰਨਾ: ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਨਸਰਾਲੀ ਦੇ ਮੇਜਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੰਧ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ, ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ (ETV Bharat) ਪੰਨੂੰ ਵਲੋਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਵੀਡਿਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨਾ ਮਨਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਕਰਵਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ।

