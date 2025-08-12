ਲੁਧਿਆਣਾ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰੀਚਾਰਜ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਐਨਐਚਏਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲਾਨ
ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀਆਂ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਾਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿਜ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਜ਼ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 230 ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।"
ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਿਆਦ 'ਚ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ- ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵੈਦਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੋਲ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।"
ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ 3000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਏਕਸਪ੍ਰੇਸ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਸਤਾ, ਪਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਫਾਸਟੈਗ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।- ਵਿਪਿਨ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ
ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕੀਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਰੱਕ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਹੇਬੰਦ
ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਯਾਤਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ 'ਤੇ ਹੀ 230 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸ ਨਾਲ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਟੋਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਘਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ:
ਫਾਸਟੈਗ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ ?
ਫਾਸਟੈਗ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ- ਕਾਰ, ਜੀਪ ਅਤੇ ਵੈਨ ਆਦਿ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਆਦ ਜਾਂ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਸਟੈਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ 15 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 3000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ?
ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਵਾਹਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਫਾਸਟੈਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਭੋਗਤਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਯਾਤਰਾ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਬੇਸ ਵਰਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ 3000 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਸਟੈਗ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾ ਫਾਸਟੈਗ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਫਾਸਟੈਗ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸਟੈਗ 'ਤੇ ਹੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਆਦੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ।
ਸਲਾਨਾ ਫਾਸਟੈਗ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੇ ਟੋਲ ਆਉਣਗੇ ?
ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰੈਸਵੇ ਆਦਿ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ PWD ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਫਾਸਟੈਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਫਾਸਟੈਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਸਲਾਨਾ ਫਾਸਟੈਗ ਪਾਸ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਪਾਸ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤੋਂ 200 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ?
ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ, ਗੈਰ ਵਪਾਰਿਕ- ਕਾਰ, ਜੀਪ, ਵੈਨ ਆਦਿ ਲਈ ਵਨ ਡੇਟਾ ਬੇਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ?
ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਪਾਸ ਗੈਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਵਾਹਨ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੀ ਫਾਸਟੈਗ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ?
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਸਟੈਗ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੈਂਸਰ 'ਤੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯਾਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ?
ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ?
ਸਲਾਨਾ ਪਾਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟੈਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ।