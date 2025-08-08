ਬਠਿੰਡਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 9 ਪਾਰਕਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਟੋਅ ਵੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਟੋਅ ਵੈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟੋਅ ਵੈਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, ਤਹਿਬਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਅ ਵੈਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਪੀਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੋਅ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਟੋਅ ਵੈਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਟੋਅ ਵੈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਅ ਵੈਨ ਦਾ ਡਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟੋਅ ਵੈਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੋਅ ਵੈਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਕ ਜੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੋਨੂ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 2023 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮਲਟੀ ਲੇਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ, ਇਹ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਟੋਅ ਵੈਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੋਅ ਵੈਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਟੋਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
''ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟੋਅ ਵੈਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੋਅ ਵੈਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ ਨਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਟੋਅ ਵੈਨ ਚਲਾ ਕੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।'' - ਸੋਨੂ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੋਨੂ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆਖਿਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
''ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਲਟੀ ਲੈਵਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਲੋਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਪੱਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੋਹ ਵੈਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।'' -ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ
ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਪਰਸੈਂਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟੋਅ ਵੈਨ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।''
ਟੋਅ ਵੈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੋਅ ਵੈਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਅ ਵੈਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। -ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਖਰੀਦਦਾਰ
ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਅ ਵੈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜਗਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲਦ ਹੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ।''
ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਬਣੀ ਮਲਟੀਲੇਬਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਅ ਵੈਨ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਟਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਅ ਵੈਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਟੋਅ ਵੈਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਟੋਅ ਵੈਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।