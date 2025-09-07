ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ? ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਬਰ...
Published : September 7, 2025 at 2:29 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੇਡਾਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ, ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਿਗ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।"
ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਢਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖੁਰ ਸੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਨਵਰ ਲੰਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰ ਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਆਦਿ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ
- ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ, ਦੁੱਧ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਥਾਨੇਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਆਓ।
"ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ।" - ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ
ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਹੀਮੋਰੇਜਿਕ ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ ਅਤੇ ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੀਮੋਰੇਜਿਕ ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੁੱਧ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾਡੀਨ ਅਤੇ ਗਲਿਸਰੀਨ ਦੇ 3:1 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ/ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਣਿਜ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫੀਡ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ 30 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, 3 ਕਿਲੋ ਸੀਰਾ ਅਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ?
- ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਇਸ ਲਈ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹੋ।
- ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੋ।
- ਛੋਟੇ ਵੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਗਰਭਵਤੀ ਜਾਂ ਵੱਛੇ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਦਿਓ।
- ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਛਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਗਿੰਗ ਕਰਵਾਓ।
- ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿਓ।
- ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਮਕ ਪਾਓ।
- ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ।
- ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ।
- ਸ਼ੈੱਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੋ।
ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਬਚਾਅ
ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੀਟਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰ-ਅਤੇ-ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਰੰਗ ਹਲਕਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸ਼ੈੱਡ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਦੇ ਫਰਸ਼/ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਨਮੀ ਕਾਰਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਫੜ/ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਾਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ।
ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ
ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ, ਰੱਸੀਆਂ, ਹਾਲਟਰ, ਟਾਰਚ, ਬੈਟਰੀਆਂ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ
- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ।
- ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।
- ਸਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ।
- ਮਰੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।
- ਮੱਛਰ ਕੰਟਰੋਲ।
- ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ।
- ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ।
- ਟੁੱਟੇ ਪਸ਼ੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ।
- ਸੱਪਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ।
ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਬਣੋ
ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਉੱਲੀਦਾਰ ਘਾਹ ਨਾ ਖੁਆਓ। ਵਾੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਜੂੰਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੇਬੇਸੀਆ, ਸਾਰਾ ਅਤੇ ਥਾਈਲੇਰੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।