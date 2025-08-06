ਮੋਹਾਲੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼ 9 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਾਈਟੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 315-316 ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਈਟੇਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ।
2 ਦੀ ਮੌਤ, 3 ਹੋਰ ਜਖ਼ਮੀ
ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ, ਐਸਪੀ ਸਿਟੀ ਸਿਰੀਵੇਨੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਫੇਜ਼ 11 ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੀਕੇਜ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
#WATCH | SAS Nagar, Punjab | On explosion in oxygen cylinder manufacturing plant, SP City Sirivennela says, "In the industrial area of Phase 11, a massive blast took place at around 9 AM in an oxygen cylinder plant, killing two employees and injuring 3... Preliminary… https://t.co/mZrTROu26k pic.twitter.com/ai8ka0K0Qp— ANI (@ANI) August 6, 2025
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਈਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਕਾਫੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 3 ਜਖਮੀ ਹਨ। ਹਾਦਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।- ਦਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ, ਮੋਹਾਲੀ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ
ਫਿਲਹਾਲ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਬਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।" ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਗੁਆਇਆ...
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕਣ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਚਦੇਵਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। - ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਚਦੇਵਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਿਕ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ
ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਮਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਇੱਥੇ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਜਖਮੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਛੱਨੋ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ, ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਛੱਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।"
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਚੀਥੜੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।