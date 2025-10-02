ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੰਗੂਰ ਬਣ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਥਾਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਿੰਟੂ, ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।
Published : October 2, 2025 at 3:36 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਮਿੰਟੂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਸ ਅਪਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭੇਸ ਅਪਣਾ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।- ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਇੱਥੇ 121 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਵਣ ਦਹਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ