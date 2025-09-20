ETV Bharat / state

ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ

ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਾਘਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

FAKE MOBILE PHONE SELLERS EXPOSED
ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਇਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 47 ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ 8 ਲੈਪਟਾਪ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 20, 2025 at 9:02 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕਰੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਸ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਮੋਬਾਇਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਇਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਾਘਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ (ETV Bharat)

ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਐਲਐਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

''80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੈਕੇਟ OLX 'ਤੇ ਨਕਲੀ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਸੈਮਸੰਗ S24 ਮੋਬਾਈਲ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਿਰੋਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30-40 ਜਾਅਲੀ ਫੋਨ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ 47 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ (29 ਐਕਟਿਵ ਸਿਮ ਵਾਲੇ), 8 ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਅਤੇ 6 ਲੈਪਟਾਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿਖੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 40/25 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਈਬਰ ਜੁਰਮ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।'' - ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਆਈਪੀਐਸ)

47 ਮੋਬਾਇਲ ਤੇ 8 ਲੈਪਟਾਪ ਕੀਤੇ ਬਰਾਮਦ (ETV Bharat)

ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇਸ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮਪਲੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੋਬਾਇਲ ਜਾਂਦਾ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

TAGGED:

FAKE MOBILE PHONE SELLERS EXPOSEDਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰAMRITSAR POLICEPUNJAB NEWSFAKE MOBILE PHONE

ETV Bharat Logo

