ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 3 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : September 22, 2025 at 7:44 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਠਿਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੰਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 03 PX5 .30 ਬੋਰ, 03 ਗਲੌਕ 9 ਐਮਐਮ, 01 ਬਰੇਟਾ 9ਐਮਐਮ ਅਤੇ 03 .30 ਬੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲੋਂ ₹2.5 ਲੱਖ ਹਵਾਲਾ ਮਨੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਆਪਰੇਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫੀਕ ਖਾਨ ਉਰਫ਼ ਬਬਲੂ, ਜੋ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਊ (ਪਿੰਡ ਅਜਨਾਲਾ ਸੈਕਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਅਤੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਪਿੰਡ ਖਾਲੜਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ) ਹਨ।"
'ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਲਦੇ ਹਨ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀ.ਪੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈਂਡਲਰ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।"
In an intelligence-led operation, #Amritsar Commissionerate Police dismantles an organised arms & hawala network and apprehends three operatives involved in cross-border illegal weapons supply and recovers 10 Sophisticated weapons (03 PX5 .30 Bore, 03 Glock 9MM, 01 Bretta 9MM, 03… pic.twitter.com/MAbXDtv7ep— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) September 22, 2025
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਡੀਸੀਪੀ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਏਸੀਪੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮੋਲਕਦੀਪ ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਟੀਮ ਦਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।