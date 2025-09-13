ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ GI ਟੈਗ, ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀ
ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਕੁਲਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ
Published : September 13, 2025 at 8:38 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਲਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੀ.ਆਈ. (ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਕੇਤਕ) ਟੈਗ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ" ਸਿਰਫ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਰਜਿਲਿੰਗ ਚਾਹ, ਬਨਾਰਸੀ ਸਾੜੀ, ਕਾਂਗੜਾ ਚਾਹ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਏਗਾ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਲਚੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚੇ ਦਾ ਸੁਆਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ।
ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
GI ਟੈਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਹੇਠਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਛਾਣ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁਲਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੁਲਚੇ ਨੂੰ ਹੀ "ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ" ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸੁਆਦ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੀ.ਆਈ. ਟੈਗ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਕਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਕੁਲਚਾ ਲਈ ਜਿਊਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ (ਜੀ.ਆਈ.) ਟੈਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ.ਆਈ.ਟੈਗ ਖਾਸ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕੇ, ਕਸਬੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਸ਼ਾਖ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਹੈ।