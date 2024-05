ETV Bharat / state

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Punjabi Team Published : May 10, 2024, 8:31 AM IST | Updated : May 10, 2024, 9:19 AM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ( ETV BHARAT )

Last Updated : May 10, 2024, 9:19 AM IST