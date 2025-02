ETV Bharat / state

'ਫਲੱਸ਼ ਦੀ ਪੇਟੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ', 'ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਦੇਖੀਆਂ 40 ਲਾਸ਼ਾਂ", ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਝੋੜ ਦੇਵੇਗੀ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਖੂਨੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ! - THE STORY OF THE DEPORTED YOUTH

ਖੂਨੀ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ! ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Feb 9, 2025, 10:37 PM IST | Updated : Feb 9, 2025, 10:52 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਡੈਸਕ: ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਡੰਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਡੰਕੀ 'ਚ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 1 % ਹੈ ਪਰ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ-ਹੁੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ-ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੂਹ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੂਨੀ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ! (ETV Bharat) " 9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲਗਤਾਰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡੌਂਕਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਫਲੱਸ਼ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪੀਣਾ ਪਿਆ।" ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ

