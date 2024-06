ETV Bharat / state

ਅੱਗ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਤੇ ਫੇਰਿਆ ਪਾਣੀ, ਵਿਆਹ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਚੜੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੇਟ - Destroyed all the dreams of family

By ETV Bharat Punjabi Team Published : Jun 15, 2024, 4:32 PM IST