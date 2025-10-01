ETV Bharat / state

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਈ ਚਿੰਤਾ? ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਿਆਨ

ਹਾਈਵੇਜ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਟਮਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ...

ILLEGAL MINING IN PUNJAB
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਟਮਟਾ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ (Etv Bharat)
ETV Bharat Punjabi Team

October 1, 2025

ਅਜਨਾਲਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਟਮਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਾਏ।

'ਰੇਤ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ'

ਮੰਤਰੀ ਟਮਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਧੂੜ, ਵਧ ਰਹੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। "ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਟਮਟਾ (Etv Bharat)

ਅਜੈ ਟਮਟਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਐਚ-35 ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਲੇਨ ਤੋਂ 4 ਲੇਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਟਮਟਾ ਨੇ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਰੋਕੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।"

ILLEGAL MINING IN PUNJAB
ਹਾਈਵੇਜ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਟਮਟਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੌਰਾ (Etv Bharat)

'ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ'

ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਟਮਟਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਨਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।"

ILLEGAL MINING IN PUNJAB
ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ (Etv Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕ ਗਈ, ਸੜਕਾਂ ਝੀਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਸ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਟਮਟਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। "ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗAJAY TAMTASAND MINING IN PUNJABILLEGAL MINING IN PUNJAB

